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Маркевич: Жребий для Украины в плей-офф к Евро – оптимальный вариант
Жребий действительно кажется удачным
fckarpaty.org.ua
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал
"Считаю, что путь В – оптимальный вариант. Во-первых, в последние годы украинская сборная успешно играет с балканцами, в частности, соперника в полуфинале – Боснию и Герцеговину побеждала в отборе на последний чемпионат мира. Поэтому, психологическое преимущество будет на нашей стороне. Важно, что в отличие от боснийцев у Украины в каждом звене есть лидер.
Убежден, что и с мотивацией не будет проблем. Рулевой Сергей Ребров в недавних матчах с Англией и Италией доказал, что умеет настраивать подопечных. В тех поединках с грандами Украина сыграла на равных, а боснийцы – ниже классом, поэтому неудивительно, что именно наших футболистов считают фаворитами.
В другой паре, как по мне, верх возьмет Израиль, но украинцам надо пока что сосредоточиться на полуфинале. Такой шанс пробиться на Евро-2024 нельзя упустить. Потому что речь идет не только о футбольном имидже Украины, но и возможность хорошо заработать", - сказал Маркевич.
Напомним, что полуфиналы плей-офф команды сыграют 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта 2024 года.
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