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Сабо - о матчах плей-офф Евро: Наши "иностранцы" в марте будут измучены
Но все должно быть хорошо
ТК Футбол 1/2/3
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций за выход на
"Думаю, что Ребров подготовит команду и все будет нормально. Со сборной Боснии и Герцеговины в марте будет тяжело. Наши "иностранцы" будут измучены – они будут играть без перерыва и уже наиграются. Некоторые игроки будут на сборах, некоторые будут играть, не исключены травмы. Надеемся на лучшее – будем болеть за них.
О фаворитах говорить не будем. У соперника есть хорошие игроки, выступающие в топовых чемпионатах. Они умеют играть в футбол. При этом настрой на такую игру будет очень мощным. У нас же самый большой вопрос – насколько будут готовы игроки сборной в марте", - сказал Сабо.
Напомним, что в полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.
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