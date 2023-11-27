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"Я радовался, когда Шотландия и Уэльс попались". Степаненко считает, что не стоит недооценивать Боснию
Хавбек сборной Украины - о жребии плей-офф Евро-2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением о результатах жеребьевки плей-офф раунда квалификации Евро-2024.
Напомним, сине-желтые сыграют с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха национальная команда встретитяс с победителем пары Израиль - Исландия.
– Очень хотели выйти напрямую. Конечно, имели хорошие шансы и, вроде бы, достойно играли с итальянцами. Но, я же говорю, если ты не забиваешь, то тяжело о чем-то говорить. Надо забивать голы, а мы понимаем, что с такими командами такого уровня много моментов не будет. Поэтому надо в этом компоненте добавлять.
– Вроде бы, жеребьевка достаточно благоприятная. Лучше ли с Боснией играть, чем с Польшей?
– Не знаю. Не знаешь, чего ожидать. Сейчас у всех команд есть хорошие футболисты, все умеют играть. Я радовался, когда Шотландия и Уэльс попались.
Мне говорили, что Шотландия сильнее Уэльса – в итоге Уэльс не прошли. Конечно, можем говорить, что и моменты были, и судья. Но ведь мы не забили и не прошли на чемпионат мира.
Поэтому нужно хорошо готовиться. Очень хочется, чтобы все были в форме, здоровы, были на ходу в своих чемпионатах, чтобы к игре подошли в очень хорошей форме. Очень на это надеюсь.
Мы можем говорить что угодно, но они получили результат. В принципе мы тоже получили, но за счет победы в Италии они прошли дальше. Это футбол, поэтому нужно работать для того, чтобы добывать результат.
– Такое мнение, что самая большая опасность сборной Украины – это статус фаворита в матче против Боснии. Есть такое?
– У нас очень хорошая команда. Многие ребята сейчас играют в Европе в очень хороших командах. Они, я думаю, ментально должны уже привыкнуть к тому, что когда ты выходишь в роли фаворита – это бóльшая ментальная нагрузка.
Но у нас для этого есть качества в команде и мы можем этим пользоваться. Это не значит, что если ты фаворит, ты вышел – и тебе шляпу сняли и провели в финал.
Но выходить, верить в свои силы, в то, что мы можем играть на высоком уровне, можем доминировать на поле – я считаю, что мы действительно это можем. Но это через труд, через дисциплину, через концентрацию. А потом уже на этом индивидуальное мастерство ребят, которые играют впереди – и все будет хорошо, – подытожил Степаненко.
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