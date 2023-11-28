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Кучер: Ракицкий мог бы усилить сборную. Как он сыграл с Барселоной - аплодировать можно

Национальная сборная Украины
Обновлено

Экс-защитник Шахтера отдал должное Ярославу

Кучер: Ракицкий мог бы усилить сборную. Как он сыграл с Барселоной - аплодировать можно

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер оценил нынешнюю игру 34-летнего центрбека "горняков" Ярослава Ракицкого.

– Центральных защитников часто воспринимают как связку, как пару. А с кем вам комфортнее всего было играть в "Шахтере"?

– С Ярославом Ракицким. С Димой Чигринским очень приятно было играть. Ярик пришел из академии. Я понимал его, подсказывал, формировалась связка. Он всегда делал то, что я его просил. Ракицкий умеет слушать, это умный футболист, хорошо читает игру. Хорошая передача, хороший удар, качественный игрок.

– Ракицкий мог бы сейчас усилить сборную?

– Я думаю, да. Ну, слушайте, как он сыграл с "Барселоной"! Аплодировать можно ему! Ракицкий, когда вернулся в "Шахтер", зимой 2023-го, очень помог команде с чемпионством.

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Источник:
Український футбол
Комментарии
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download1 (huyersk)
28.11.2023 в 17:52
Це було б насправді символічно і здорово залучити Ярослава за збірну
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
28.11.2023 в 17:52
Це було б насправді символічно і здорово залучити Ярослава за збірну
Ответить
0
1

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