Кучер: Ракицкий мог бы усилить сборную. Как он сыграл с Барселоной - аплодировать можно

Экс-игрок " Шахтера " и сборной Украины Александр Кучер оценил нынешнюю игру 34-летнего центрбека "горняков" Ярослава Ракицкого.

– Центральных защитников часто воспринимают как связку, как пару. А с кем вам комфортнее всего было играть в "Шахтере"?

– С Ярославом Ракицким. С Димой Чигринским очень приятно было играть. Ярик пришел из академии. Я понимал его, подсказывал, формировалась связка. Он всегда делал то, что я его просил. Ракицкий умеет слушать, это умный футболист, хорошо читает игру. Хорошая передача, хороший удар, качественный игрок.

– Ракицкий мог бы сейчас усилить сборную?

– Я думаю, да. Ну, слушайте, как он сыграл с "Барселоной"! Аплодировать можно ему! Ракицкий, когда вернулся в "Шахтер", зимой 2023-го, очень помог команде с чемпионством.