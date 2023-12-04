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Национальная сборная Украины

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Нагорняк: Поверьте, боснийцы верят в то, что победят Украину на своем поле

Национальная сборная Украины
Обновлено

Для нашей сборной все будет очень непросто

Нагорняк: Поверьте, боснийцы верят в то, что победят Украину на своем поле

Фото: twitter.com/EdDzeko

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о шансах нашей команды попасть на Евро-2024 через плей-офф.

"Наша сборная сейчас действительно сильнейшая среди четырех претендентов на путевку на Евро. Это она доказала в отборочном цикле. Ну разве перед этим кто-то в Европе мог спрогнозировать, что Украина до последнего тура будет биться с Италией и в итоге наберет одинаковое количество очков?! По моему мнению, сила нашей сборной — в мощной командной игре.

По уровню футболистов мы превосходим соперников по плей-офф. В нашем составе представители топ-чемпионатов Англии, Испании, Италии, таких клубов, как "Челси" и "Арсенал". В нашем составе наконец есть забивной форвард Довбик, который феерит в "Жироне".

Но это не значит, что мы на сто процентов поедем на Евро. Не забывайте, что стадия плей-офф состоит из одного матча, а не из двух. Поверьте, боснийцы верят в то, что победят Украину в одном поединке на домашнем поле. Тем более что у них в составе такие звезды, как Джеко, Пьянич и Крунич", — сказал Нагорняк.

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Источник:
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