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Нагорняк: Поверьте, боснийцы верят в то, что победят Украину на своем поле
Для нашей сборной все будет очень непросто
Фото: twitter.com/EdDzeko
Экс-игрок
"Наша сборная сейчас действительно сильнейшая среди четырех претендентов на путевку на Евро. Это она доказала в отборочном цикле. Ну разве перед этим кто-то в Европе мог спрогнозировать, что Украина до последнего тура будет биться с Италией и в итоге наберет одинаковое количество очков?! По моему мнению, сила нашей сборной — в мощной командной игре.
По уровню футболистов мы превосходим соперников по плей-офф. В нашем составе представители топ-чемпионатов Англии, Испании, Италии, таких клубов, как "Челси" и "Арсенал". В нашем составе наконец есть забивной форвард Довбик, который феерит в "Жироне".
Но это не значит, что мы на сто процентов поедем на Евро. Не забывайте, что стадия плей-офф состоит из одного матча, а не из двух. Поверьте, боснийцы верят в то, что победят Украину в одном поединке на домашнем поле. Тем более что у них в составе такие звезды, как Джеко, Пьянич и Крунич", — сказал Нагорняк.
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