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Ребров: Все считают, что в матче с Боснией мы фавориты, но, мне кажется, это ничего не значит
Главный тренер сборной Украины рассказал о шансах в матчах с Боснией
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер
– Каждый день ты не тренируешься, не общаешься с игроками. Таков у нас график. К сожалению, сейчас 4 месяца перерыва, но много работы: смотреть матчи соперника, смотреть своих игроков, поэтому я не считаю, что это отпуск.
- Вы уже просматриваете Боснию или еще рано?
– Не только я, но и мои помощники. Мы пересмотрели многие матчи Боснии. Это очень важная информация. Никогда не поздно. Когда такая большая пауза, просматриваешь игры, находишь больше деталей, чтобы показать и объяснить все игрокам.
- Есть ли в паре Босния – Украина фаворит?
– Что это такое вообще "фаворит"? Если мы играли с Италией, которая была фаворитом, но на последней минуте мы должны были пробивать пенальти и выигрывать игру. "Фаворит" – налагает на тебя больше ответственности. Сейчас все считают, что мы фавориты, но, мне кажется, это ничего не значит. Мы должны очень тщательно готовиться к игре и выходить на этот матч. Я уверен, что мы умеем играть в футбол, мы это показывали. Сейчас очень важно не думать, что ты фаворит, а сконцентрировано готовиться к этой встрече.
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