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Ребров: Все считают, что в матче с Боснией мы фавориты, но, мне кажется, это ничего не значит

Национальная сборная Украины
Обновлено

Главный тренер сборной Украины рассказал о шансах в матчах с Боснией

Ребров: Все считают, что в матче с Боснией мы фавориты, но, мне кажется, это ничего не значит

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о подготовке к полуфинальному матчу плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

– Каждый день ты не тренируешься, не общаешься с игроками. Таков у нас график. К сожалению, сейчас 4 месяца перерыва, но много работы: смотреть матчи соперника, смотреть своих игроков, поэтому я не считаю, что это отпуск.

- Вы уже просматриваете Боснию или еще рано?

– Не только я, но и мои помощники. Мы пересмотрели многие матчи Боснии. Это очень важная информация. Никогда не поздно. Когда такая большая пауза, просматриваешь игры, находишь больше деталей, чтобы показать и объяснить все игрокам.

- Есть ли в паре Босния – Украина фаворит?

– Что это такое вообще "фаворит"? Если мы играли с Италией, которая была фаворитом, но на последней минуте мы должны были пробивать пенальти и выигрывать игру. "Фаворит" – налагает на тебя больше ответственности. Сейчас все считают, что мы фавориты, но, мне кажется, это ничего не значит. Мы должны очень тщательно готовиться к игре и выходить на этот матч. Я уверен, что мы умеем играть в футбол, мы это показывали. Сейчас очень важно не думать, что ты фаворит, а сконцентрировано готовиться к этой встрече.

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Сергей Ребров Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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