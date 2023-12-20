Сопко: У нас слова Чеферина преподнесли как заговор. Италия объективно сильнее, чем мы

Экс-защитник "Шахтера" Александр Сопко высказался о матче отбора Евро-2024 Украина – Италия (0:0), по итгам которого итальянцы напрямую квалифицироваоись на Евро-2024.

Напомним, что незадолго до матча глава УЕФА Александер Чеферин сказал о том, что Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024 , "иначе это будет катастрофа".

"Поддержка Италии, думаю, была бы и без слов Чеферина. Ранг команды, ее авторитет в мировом футболе, уважение болельщиков – это у итальянской команды было всегда.

Другое дело, что Чеферин это сказал, наверное, не подумав, желая лишний раз подчеркнуть свое уважение к итальянцам. А у нас это преподнесли как заговор. Другое дело, если бы на месте сборной Италии была команда слабее Украины, тогда еще были бы объективные причины упрекать в чем-то УЕФА. Но итальянская сборная объективно сильнее, чем мы", - сказал Сопко.