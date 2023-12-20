  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сопко: У нас слова Чеферина преподнесли как заговор. Италия объективно сильнее, чем мы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сопко: У нас слова Чеферина преподнесли как заговор. Италия объективно сильнее, чем мы

Национальная сборная Украины

А Чеферин ляпнул не подумав

Сопко: У нас слова Чеферина преподнесли как заговор. Италия объективно сильнее, чем мы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Александр Сопко высказался о матче отбора Евро-2024 Украина – Италия (0:0), по итгам которого итальянцы напрямую квалифицироваоись на Евро-2024.

Напомним, что незадолго до матча глава УЕФА Александер Чеферин сказал о том, что Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024, "иначе это будет катастрофа".

Читайте такжеПрезидент УЕФА: Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Она выиграет у Украины

"Поддержка Италии, думаю, была бы и без слов Чеферина. Ранг команды, ее авторитет в мировом футболе, уважение болельщиков – это у итальянской команды было всегда.

Другое дело, что Чеферин это сказал, наверное, не подумав, желая лишний раз подчеркнуть свое уважение к итальянцам. А у нас это преподнесли как заговор. Другое дело, если бы на месте сборной Италии была команда слабее Украины, тогда еще были бы объективные причины упрекать в чем-то УЕФА. Но итальянская сборная объективно сильнее, чем мы", - сказал Сопко.

По теме
yellow-arrow
Ребров - про Ярмолюка: Для игроков сборной очень важна стабильность
yellow-arrow
Ребров: Важно, чтобы Довбик и Цыганков завершили сезон в Жироне, а потом уже думали о других клубах
yellow-arrow
Ребров: На мой взгляд, в матче с Италией был пенальти, кто-то говорит, что нет
Украина Италия Александр Сопко Александер Чеферин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости