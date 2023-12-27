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Кочергин ждет вызова в сборную Украины: Я буду счастлив, если это случится
В его активе есть один поединок за главную команду страны
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин оценил шансы получить приглашение в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва.
- Ваша успешная игра за "Ракув" остается вне поля зрения тренерского штаба сборной Украины. Вы для себя нашли ответ?
- Конечно, хочется получить приглашение в сборную Украины, но не зацикливаюсь на этом. Я выхожу на каждый матч за "Ракув" играть на максимум, а остальное зависит от Сергея Станиславовича. Я буду счастлив, если это случится. Если нет - буду болеть и надеюсь увидеть нашу команду на Евро-2024.
В сборной Украины сейчас очень серьезная конкуренция, поэтому я стараюсь прогрессировать и показывать тот футбол, чтобы на меня обратили внимание.
- В вашем активе есть один поединок в составе сборной. Осенью 2021 года вы сыграли в спарринге против Чехии (1:1). Что запомнилось из той командировки?
- Когда с детства занимаешься футболом ты всегда мечтаешь попасть в сборную. Это почетно представлять свою страну. Для меня это было очень приятно и дало мотивационный толчок держать уровень. Очень был рад, что меня пригласили и дали возможность дебютировать.
- С появлением Сергея Реброва во главе сборной Украины считалось, что ваше приглашение - вопрос времени. Готовясь к интервью, прочитал, что, когда Ребров возглавлял "Динамо", то он рассматривал вашу кандидатуру. Можете пролить свет?
- Я слышал об этом. Прошло очень много времени. Это уже не имеет никакого значения, - поделился Кочергин.
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