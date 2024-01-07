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Цитаишвили: Объективно, я бы не получил шанса в сборной Украины Реброва сейчас
Но ему просто хотелось играть за Грузию
Фото: Wisła Kraków
Бывший полузащитник молодежных сборных Украины Георгий Цитаишвили рассказал, почему выбрал национальную команду Грузии и играл ли бы в современной сборной Украины.
“Под тактику Сергея Реброва я мог бы подойти. Но сейчас не думаю, что я бы вызывался в лагерь этой сборной. Да, как моя карьера пока не идет вверх. Она либо стабильна, либо вообще есть спад. Если оценивать объективно, то я считаю, что не получил бы свой шанс в сборную Украины сейчас.
Когда был в Польше, в “Лехе”, то на каком-то этапе мог бы получить аванс. Там много игроков на моей позиции, играющих в топовых клубах. Но у меня не было в приоритете, чтобы меня вызвали как можно быстрее. Речь идет о том периоде, когда я еще в Украине играл.
У меня была цель играть за сборную Грузии. Не важно была ли у меня конкуренция в сборной Украины или не было. Просто хотелось играть в грузинской команде”, - сказал Цитаишвили.
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