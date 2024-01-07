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Цитаишвили: Объективно, я бы не получил шанса в сборной Украины Реброва сейчас

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но ему просто хотелось играть за Грузию

Цитаишвили: Объективно, я бы не получил шанса в сборной Украины Реброва сейчас

Фото: Wisła Kraków

Новина українською

Бывший полузащитник молодежных сборных Украины Георгий Цитаишвили рассказал, почему выбрал национальную команду Грузии и играл ли бы в современной сборной Украины.

“Под тактику Сергея Реброва я мог бы подойти. Но сейчас не думаю, что я бы вызывался в лагерь этой сборной. Да, как моя карьера пока не идет вверх. Она либо стабильна, либо вообще есть спад. Если оценивать объективно, то я считаю, что не получил бы свой шанс в сборную Украины сейчас.

Когда был в Польше, в “Лехе”, то на каком-то этапе мог бы получить аванс. Там много игроков на моей позиции, играющих в топовых клубах. Но у меня не было в приоритете, чтобы меня вызвали как можно быстрее. Речь идет о том периоде, когда я еще в Украине играл.

У меня была цель играть за сборную Грузии. Не важно была ли у меня конкуренция в сборной Украины или не было. Просто хотелось играть в грузинской команде”, - сказал Цитаишвили.

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Сергей Ребров Украина Георгий Цитаишвили
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Источник:
NV
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 18:03
сколько ДК уничтожило хороших игроков--ГИО возвращайся в Одессу к ГРИ
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 18:03
сколько ДК уничтожило хороших игроков--ГИО возвращайся в Одессу к ГРИ
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0
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.01.2024 в 17:08
Заплутався Цитаішвілі, змарнував свій талант і шанс бути видатним футболістом, чергова зірочка, яка так і не спалахнула.
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