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Сборная Украины перед стартом Евро-2024 планирует провести спарринг с Молдовой

Национальная сборная Украины
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Вероятно, матч пройдет 11 июня

Сборная Украины перед стартом Евро-2024 планирует провести спарринг с Молдовой

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сборная Украины ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Молдовы, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Обе стороны ориентируются на то, чтобы провести его 11 июня в Кишиневе.

Также отмечается, что в планах нашей национальной команды это не единственная контрольная игра в начале лета, но ближайшая по времени к началу Евро-2024. Турнир стартует 14 июня.

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В случае успешного выхода команды на чемпионат Европы для сборной Сергея Реброва матч с Молдовой будет генеральной репетицией перед турниром.

Напомним, что Молдова в своей квалификационной группе на Евро-2024 с Албанией, Чехией, Польшей и Фарерскими островами заняла 4-е место.

Сборной Украины для выхода на Евро-2024 нужно пройти два раунда плей-офф. 21 марта – против Боснии и Герцеговины. В случае положительного результата 26 числа того же месяца – будет матч против победителя пары Израиль – Исландия.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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