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Сборная Украины перед стартом Евро-2024 планирует провести спарринг с Молдовой
Вероятно, матч пройдет 11 июня
Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов
Обе стороны ориентируются на то, чтобы провести его 11 июня в Кишиневе.
Также отмечается, что в планах нашей национальной команды это не единственная контрольная игра в начале лета, но ближайшая по времени к началу Евро-2024. Турнир стартует 14 июня.
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В случае успешного выхода команды на чемпионат Европы для сборной Сергея Реброва матч с Молдовой будет генеральной репетицией перед турниром.
Напомним, что Молдова в своей квалификационной группе на Евро-2024 с Албанией, Чехией, Польшей и Фарерскими островами заняла 4-е место.
Сборной Украины для выхода на Евро-2024 нужно пройти два раунда плей-офф. 21 марта – против Боснии и Герцеговины. В случае положительного результата 26 числа того же месяца – будет матч против победителя пары Израиль – Исландия.
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