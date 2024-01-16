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Глывинский: Дедовщины в сборной Украины точно нет
Пресс-атташе сборной Украины рассказал об атмосфере, которая царит внутри команды
Пресс-атташе
– Расскажите об атмосфере, царящей в сборной…
– Атмосфера всегда положительная. И какой бы тренер ни работал, ребята всегда приезжали в национальную команду с удовольствием, на позитиве и выполняли тренерские требования. Они понимают, что представлять страну – это почетно и престижно, а попадание в сборную уже добавляет баллов к твоему личному профайлу. Потому клубные проблемы футболисты оставляют в клубах.
– Есть какие распределения на старых и молодых или представителей клубов?
– Если ты о "дедовщине", то ее точно нет. Иногда могут молодые, еще немного волнующиеся, держаться и общаться отдельно. Но опытные игроки не отстраняются и не отказывают молодежи в общении.
Еще со времен Андрея Шевченко-тренера все игроки во время питания сидят за одним длинным столом, являющимся своеобразным символом командного единения. Понятно, что ребятам, возможно, удобнее общаться с друзьями или с теми, кого они знают хорошо. Но в целом все, как я уже говорил, находятся в положительном настроении, и только неудачный результат игры может его приостановить. Но и в этот момент ребята, пережив неудачу, общаются, обсуждают игру и вместе выходят эмоционально из этого состояния. Это очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание: не видел, чтобы кто-то уединялся после поражения – ребята сплачиваются и вместе преодолевают угнетение или не допускают его.
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