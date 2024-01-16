Глывинский: Дедовщины в сборной Украины точно нет

Пресс-атташе сборной Украины Гливинский рассказал о том, какая обстановка превалирует в стане национальной команды.

– Расскажите об атмосфере, царящей в сборной…

– Атмосфера всегда положительная. И какой бы тренер ни работал, ребята всегда приезжали в национальную команду с удовольствием, на позитиве и выполняли тренерские требования. Они понимают, что представлять страну – это почетно и престижно, а попадание в сборную уже добавляет баллов к твоему личному профайлу. Потому клубные проблемы футболисты оставляют в клубах.

– Есть какие распределения на старых и молодых или представителей клубов?

– Если ты о "дедовщине", то ее точно нет. Иногда могут молодые, еще немного волнующиеся, держаться и общаться отдельно. Но опытные игроки не отстраняются и не отказывают молодежи в общении.

Еще со времен Андрея Шевченко-тренера все игроки во время питания сидят за одним длинным столом, являющимся своеобразным символом командного единения. Понятно, что ребятам, возможно, удобнее общаться с друзьями или с теми, кого они знают хорошо. Но в целом все, как я уже говорил, находятся в положительном настроении, и только неудачный результат игры может его приостановить. Но и в этот момент ребята, пережив неудачу, общаются, обсуждают игру и вместе выходят эмоционально из этого состояния. Это очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание: не видел, чтобы кто-то уединялся после поражения – ребята сплачиваются и вместе преодолевают угнетение или не допускают его.