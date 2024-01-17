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"Он закрытый в этом смысле". Пресс-аташе сборной Украины назвал игрока, который почти не дает интервью
Также он назвал игроков, которые наиболее общительны со СМИ
фото - УАФ
Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский, кто из футболистов наиболее контактный, а кто наиболее проблемный с точки зрения общения с представителями масс-медиа.
"Александр Зинченко всегда был очень контактным и искренним. При этом он отвечает основательно с пониманием того, что говорит. Правда, сейчас он не хочет, чтобы его было слишком много. Еще очень ответственные Александр Караваев и Виталий Миколенко. В плане интервью упомянутые ребята в Топ-3.
Ну а среди "отказников" чаще всего Виктор Цыганков. Он очень закрытый в этом смысле. Не знаю, что у него произошло в этом плане в прошлом, а может, есть какие-то предрассудки, но интервью Виктор почти не дает. Хотя мы с ним договорились, что если он забивает, то со мной общается. Я спрашиваю: "Почему же только со мной?" Но он невозмутим.
Ну еще почему-то стал отказываться Николай Матвиенко, с которым мы в последний раз сделали мини-интервью на его день рождения - 2 мая 2022 года. Третьим является Александр Зубков, который на предложение пообщаться отвечает: "А почему именно я?", - рассказал Гливинский.
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