Глывинский: Общий интеллектуальный уровень нынешних игроков сборной Украины выше, чем у предшественников

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал об интеллектуальном уровне игроков национальной команды.

Я объясняю это доступным количеством различных источников, где люди могут получать необходимую информацию. Здесь главное – чтобы было желание учиться и становиться лучше. Если раньше в самолете с книгой можно было увидеть одного игрока, то сейчас я вижу, что не все играют или смотрят кино на гаджетах. Многие ребята читают произведения в электронном варианте, а вот так из памяти, Лунина, Степаненко, Коноплю, Забарного я видел с книгами.