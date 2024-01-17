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Глывинский: Общий интеллектуальный уровень нынешних игроков сборной Украины выше, чем у предшественников
А самым большим поклонником чтения является Тарас Степаненко
Фото Павла Кубанова - УАФ
Пресс-атташе
"Мне кажется, что общий интеллектуальный уровень нынешних игроков выше, чем у предшественников. Пусть не обижаются предыдущие поколения.
Я объясняю это доступным количеством различных источников, где люди могут получать необходимую информацию. Здесь главное – чтобы было желание учиться и становиться лучше. Если раньше в самолете с книгой можно было увидеть одного игрока, то сейчас я вижу, что не все играют или смотрят кино на гаджетах. Многие ребята читают произведения в электронном варианте, а вот так из памяти, Лунина, Степаненко, Коноплю, Забарного я видел с книгами.
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Самым большим поклонником чтения, по-моему, является Тарас Степаненко, который читает, причем и на английском, разнообразную учебную литературу. И она не только футбольная, но и медицинская, экономическая. Как видите, готовится Тарас к внефутбольной жизни", - рассказал Глывинский.
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