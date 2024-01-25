Сергей Ребров: На посту вице-президента УАФ буду делать то, что люблю. И что делал раньше

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свое назначение вице-президентом УАФ. Слова Реброва передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- То, что мне предложил Андрей Шевченко – это то, с чем я раньше работал. Это анализ сборных всех лет. Поэтому я с удовольствием принял это предложение. Буду заниматься тем, чем я занимался раньше.

- Вам объясняли, в чем будут заключаться функции вице-президента? Какие они?

- Я контролирую весь институт сборных Украины. Начиная с U-17, которую мы контролируем сейчас. Также U-19, U-21, и национальная сборная. А в планах есть создать еще U-16.

- Вы строите вертикаль сборных, вы – главный тренер национальной сборной. Это все ваши функции как вице-президента? Дополнительной нагрузки вам не обещали?

- Я еще есть в Исполнительном комитете, я все слушаю, я высказываю свое мнение, и я считаю, что к моему мнению будут прислушиваться.

- Сейчас сборные U-16 и U-18 подчинены более старшим возрастным категориям – U-17 и U-19. Это, в том числе, и ваше решение?

- Нет, пока что нет. Мы работаем над этим решением. Сейчас будет очень много вопросов. Сейчас я еду в Турцию, посмотреть. Но главная моя работа – это национальная сборная. Мы просматриваем кандидатов, мы отслеживаем всех игроков, которые выступают заграницей. Прежде всего – это национальная сборная.

- Можем ожидать какие-то новые фамилии перед стыковыми матчами?

- Для меня сейчас очень важно, чтобы не было никаких травм. Перед этими матчами – это очень важно. Параллельно мы просматриваем кандидатов. Важно, что у нас есть конкуренция на каждой позиции. Будем находить тех кандидатов, которые готовы к стыковым матчам.

- Как вы относитесь к тому, что с вас сейчас не только как с тренера будут спрашивать, а и как с функционера, вице-президента?

- Я же говорю: я согласился на это, потому что я буду заниматься тем, чем я и занимался. Но у меня больше ответственности. Я с этим согласен. И я не боюсь этой ответственности, потому что я буду заниматься тем, чем я люблю заниматься.

- Какова ваша позиция по реорганизации чемпионатов U-19 и U-21?

- Я надеюсь, что мы вернем U-21. Это не только моя позиция и не только мое предложение. Мы должны договариваться с клубами. Для института сборных важно вернуть U-21. Также это важно для игроков, для переходного возраста. Ведь после U-19 мы теряем очень много игроков.

- А идет ли речь о возвращении U-15 и U-20. Какова ваша позиция?

- Пока что мы об этом не разговариваем.

- Вы только что вышли из кабинета, где что-то происходило. Можете рассказать некоторые детали?

- Я из лифта вышел (улыбается). Много было решений. Это больше даже не решения, а подготовка к новому Исполкому. Мы поставили много задач, все должны работать и к следующему заседанию подготовить решение тех проблем, которые есть.

- Есть ли возможность восстановить мемориал Лобановского и Банникова?

- Я с удовольствием. Но сейчас об этом мы точно не говорили. И я не глава федерации. Выйдет глава – можно спрашивать у него.