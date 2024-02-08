Ребров: На самом деле я ничего не ждал от жеребьевки Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2024/2025 , по итогам которой наша команда будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией.

Я очень много смотрел Чехию и Албанию, меньше Грузию. Албанцы показывают крепкий футбол, заслужили право играть на Евро. Как и чехи, а также грузины, которые будут играть в плей-офф отбора. Уверен, что будет трудная борьба в нашей группе.

"На самом деле я ничего не ждал от жеребьевки Лиги наций, поскольку сейчас мы ожидаем плей-офф отбора Евро-2024. После игр плей-офф мы будем собирать информацию обо всех этих командах. Сейчас, считаю, должны сконцентрироваться на подготовке к мартовским экзаменам.

Да, сейчас мы сконцентрированы на подготовке к плей-офф. Но я считаю, что Лига наций – важный турнир. Все команды имеют возможность попасть на Евро через нее. Раньше проводились товарищеские встречи, а сейчас у каждой сборной более ответственные поединки.

Будет ли стоять задача возвращения в Лигу А? Да.

Что касается участия в Конгрессе УЕФА, то я там был тренером национальной сборной. Я поддержал Андрея Николаевича, мне понравился Конгресс, все прошло так, как было запланировано.

Что касается работы украинских команд на зимнем собрании, то для меня, как для вице-президента УАФ, было интересно посмотреть на все коллективы, насколько у меня хватало времени. Я просматривал не только кандидатов в сборную, но и подготовку всех команд. Важно, чтобы мы хорошо провели вторую часть чемпионата Украины. Поэтому я туда ездил не только как тренер национальной сборной", - сказал Сергей Ребров.