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Стартовала продажа билетов на домашний матч сборной Украины, который состоится 26 марта
В этот день сине-желтые сыграют против Израиля или Исландии
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на домашний матч сборной Украины, который состоится 26 марта в польском Вроцлаве.
21 марта подопечные Сергея Ребров в плей-офф пути В квалификации чемпионата Европы 2024 года сыграют выездной матч с Боснией и Герцеговиной, и в случае успеха 26-го числа будет бороться за путевку на Евро с победителем пары Израиль - Исландия.
При другом исходе второй поединок не будет иметь статуса решающего для сине-желтых, однако для них так же будет сверхважной настоящая, искренняя поддержка болельщиков.
Матч Украина - Израиль/Исландия состоится 26 марта на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве (начало - в 20:45 по местному времени, 21:45 по Киеву).
Стоимость билета стартует от 50-ти злотых. Один болельщик может приобрести до четырех тикетов.
Чтобы купить билет, необходимо перейти по ссылке.
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