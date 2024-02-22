Стартовала продажа билетов на домашний матч сборной Украины, который состоится 26 марта

Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на домашний матч сборной Украины, который состоится 26 марта в польском Вроцлаве.

21 марта подопечные Сергея Ребров в плей-офф пути В квалификации чемпионата Европы 2024 года сыграют выездной матч с Боснией и Герцеговиной, и в случае успеха 26-го числа будет бороться за путевку на Евро с победителем пары Израиль - Исландия.

При другом исходе второй поединок не будет иметь статуса решающего для сине-желтых, однако для них так же будет сверхважной настоящая, искренняя поддержка болельщиков.

Матч Украина - Израиль/Исландия состоится 26 марта на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве (начало - в 20:45 по местному времени, 21:45 по Киеву).

Стоимость билета стартует от 50-ти злотых. Один болельщик может приобрести до четырех тикетов.

Чтобы купить билет, необходимо перейти по ссылке.