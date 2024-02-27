Морозюк: Шевченко в сборной начал менять все кардинально. Начал учить нас играть европейский в футбол

Бывший защитник сборной Украины Николай Морозюк сравнил свои впечатления от пребывания в национальной команде во времена разных тренеров – Михаила Фоменко и Андрея Шевченко.

– Мое личное мнение: учиться играть в футбол мы начали с приходом Шевченко. А вот это все – это было… Борьба, подбор, бежать за спину, обороняемся, терпим – мы росли на этом. Терпим, контратаку, выбегаем. Если ты проиграл борьбу – это уже…

Шевченко пришел – начал менять все кардинально. Начал учить играть в футбол, чтобы мы играли в европейский футбол и так далее.

И вот мы тогда на этих жилах… В принципе, были в полушаге от чемпионата мира, проиграли французам. Из нереальной группы вышли.

Фоменко как человек… Он мне был настолько добрый, какой-то такой искренний. Но мы собирались, какая-то теория. Тренер начинает говорить, а мы, знаешь (хватается руками за голову – прим.).

Слава Шевчук очень классно шутил на счет них: "А когда вы с Югославией играли, вы такие моменты использовали?" Он умел так точечно пройтись где-то. И они тоже кайфовали, вспоминали свои моменты.

Но в плане футбола, когда смотришь какую-нибудь "Барселону"… Кстати, и они включали. Боже, ну это бред немного. Не хочется даже это вспоминать.

– Вы играли сами по сути, по большому счету? Сами знали, что делать?

– Да. Пацаны выходили, просто бились. Ну вот, как умеем, так и играем. Конечно, какие-то базовые вещи просто тебе дают. Любой, кто смотрел футбол, может рассказать: как угловые подаем, как где кто стоит. Вроде, тебе объясняют, но это примитивные обычные вещи. А в футбол как играть будем?

Но это не только в сборной. В Украине в принципе это вообще обширное такое понятие было. Борьба, терпим, то, то, то. Это уже сейчас как-то начинается – первым номером, что-то там разыгрывается.