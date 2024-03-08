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Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
Есть дебютант
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к мартовским матчам национальной команды.
В основной реестр вошли 26 исполнителей, еще четверо находится в резервном списке.
Состав сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).
Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба - "Шахтер" Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).
Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк (СК "Днепр-1" Днепр).
Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.
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