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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Для сборной очень важно, чтобы игроки выступали за границей и показывали, что Украина существует

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергей Станиславович привёл пример и со своей карьеры

Ребров: Для сборной очень важно, чтобы игроки выступали за границей и показывали, что Украина существует

Girona

Новина українською

Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о важности выступлений футболистов нашей страны в разных чемпионатах мира.

"Для Украины очень важно, что многие игроки выезжают за границу и пробуют себя в других чемпионатах. Я помню еще по Ярмоленко, который много лет играл в Украине. Я видел, что он перерос наш чемпионат. Я считаю, что для сборной и нас сейчас очень важно, чтобы игроки выезжали, играли и показывали, что Украина существует. Простой пример: когда я с "Динамо" отыграл два сезона, то видел, что игроки уже не мотивированы так, как раньше. Если ты проводишь несколько сезонов в отечественном чемпионате, то хочешь перейти на другой уровень. Мотивация играть за рубежом, считаю, есть у каждого игрока", - поделился Ребров.

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Сергей Ребров Украина сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.03.2024 в 15:10
Так вони повинні постійно виступати у місцевих медіа з проханням допомогти українцям в Україні, а не демонструвати що вони звичайні обивателі какаяразніуца. як воно є у більшості випадків.
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.03.2024 в 15:10
Так вони повинні постійно виступати у місцевих медіа з проханням допомогти українцям в Україні, а не демонструвати що вони звичайні обивателі какаяразніуца. як воно є у більшості випадків.
Ответить
2
0

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