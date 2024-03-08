Ребров: Для сборной очень важно, чтобы игроки выступали за границей и показывали, что Украина существует

Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о важности выступлений футболистов нашей страны в разных чемпионатах мира.

"Для Украины очень важно, что многие игроки выезжают за границу и пробуют себя в других чемпионатах. Я помню еще по Ярмоленко, который много лет играл в Украине. Я видел, что он перерос наш чемпионат. Я считаю, что для сборной и нас сейчас очень важно, чтобы игроки выезжали, играли и показывали, что Украина существует. Простой пример: когда я с "Динамо" отыграл два сезона, то видел, что игроки уже не мотивированы так, как раньше. Если ты проводишь несколько сезонов в отечественном чемпионате, то хочешь перейти на другой уровень. Мотивация играть за рубежом, считаю, есть у каждого игрока", - поделился Ребров.