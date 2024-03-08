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Ребров рассказал о физическом состоянии Зинченко перед матчем с Боснией

Национальная сборная Украины

Ситуация прояснится на сборах

Ребров рассказал о физическом состоянии Зинченко перед матчем с Боснией

Marca

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился, как проходит процесс восстановления Александра Зинченко после травмы.

"Я много с ним разговариваю, в курсе его травмы. Я надеюсь, что он будет в заявке. У него еще есть матчи, будем смотреть. Главное, что он работает в общей группе с командой. Он получил вызов, я уверен, что он поможет сборной.

Я благодарен нашим клубам, которые предоставили нам возможность собраться раньше. Боснийцы собираются 18-го, потому что у них всего один игрок из национального чемпионата. Многие наши футболисты выступают за границей. Но, например, в Англии переносят многие встречи. Только Мудрик приедет к нам 17 числа, а все остальные прибудут раньше. У нас есть время посмотреть на состояние игроков, решить кто будет играть", - сказал Ребров.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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