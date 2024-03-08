Лунин или Трубин? Ребров ответил на вопрос об основном голкипере в сборной

Наставник сборной Украины Сергей Ребров не дал точного ответа на вопрос, кто будет защищать ворота команды в плей-офф к Евро-2024.

"Сейчас я не могу сказать. Я доволен, что у Андрея Лунина есть практика, вчера смотрел матч "Бенфики" Анатолия Трубина. Все наши основные вратари имеют игровую практику. Непосредственно перед матчем решим, кто будет играть. Еще есть несколько поединков за клубы. Сейчас я не могу ничего сказать на этот счет", - ответил журналистам Ребров.

Напомним, что специалист включил в заявку сборной трех вратарей – Андрея Лунина, Анатолия Трубина и Георгия Бущана.