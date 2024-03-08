Ребров: Статус фаворита в матче с Боснией мне вообще не мешает, надеюсь, игрокам тоже

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта.

— Что вы можете сказать о нашем сопернике — Боснии?

— Пятое место в группе — не то, чего она заслуживала. Саво Милошевич после своего прихода производил очень большую ротацию, смотрел всех игроков. Мы просмотрели много матчей боснийцев. Почти все их футболисты играют в Европе. Это крепкая команда, мы должны быть готовы к ней. Но тоже нужно думать о себе. Не надо говорить слишком много о сопернике. Мы должны серьезно подготовиться, уверен, все в наших силах.

— Будет ли мешать сборной Украины статус фаворита в матче с Боснией и Герцеговиной?

— Мне он вообще не мешает, надеюсь, игрокам тоже. Помню, когда Италия была фаворитом, мы должны были побеждать ее на последних минутах. Матч может складываться по-разному, как это случилось вчера с "Динамо" в матче с "Вересом" (1:1). Надо думать о себе, крепко готовиться. Важно быть ментально готовым к поединкам, в которых решается судьба выхода на Евро. С другой стороны, у нас уже есть опыт игр в плей-офф — в прошлый раз противостояли Шотландии и Уэльсу. Это не первый раз для наших футболистов, уверен, что они готовы. Мы играем на выезде – это всегда очень тяжело. Однако сейчас вызваны многие игроки с опытом игр не только в чемпионате Украины, но и на международной арене. Я уверен в этих исполнителях.