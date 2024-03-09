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На поединок между Боснией и Герцеговиной и Украиной проданы все билеты
Будет аншлаг
фото - Федерация футбола Боснии и Герцеговины
На матч полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 между Боснией и Герцеговиной и Украиной проданы все билеты. Об этом сообщает Федерация футбола боснийцев.
Матч запланирован на 21 марта (21:45) в городе Зеница. Стадион "Билино Поле" вмещает 15 600 болельщиков.
Для украинских фанатов выделен угловой сектор. Билет на него стоит 10 евро.
Победитель этой пары встретится с сильнейшей командой второй пары Израилем или Исландией. В финальном поединке 26 марта решится судьба путевки на ЧЕ-2024.
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