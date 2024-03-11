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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины начнет свой тренировочный сбор перед матчем с Боснией 13 марта

Национальная сборная Украины
Обновлено

13 марта команда отправится в Испанию, куда прибудет на следующий день

Сборная Украины начнет свой тренировочный сбор перед матчем с Боснией 13 марта

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

Новина українською

УАФ объявила о том, что тренировочный сбор сборной Украины в рамках подготовки к плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 года начнется в среду, 13 марта.

Изначально делегация вечерним поездом отправится из Киева в Перемышль, а уже 14 марта начнет тренировочный процесс в испанской Марбелье.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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