Ребров: Верю в то, что команде по силам победить Боснию

Главный тренер с борной Украины Сергей Ребров рассказал о тренировочном сборе в Испании, на котором команда будет готовиться к матчу плей-офф квалификации к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта).

— Нас ждут очень важные матчи. Будем благодарны всем болельщикам, которые будут нас поддерживать. Я уверен в ребятах, мы сделаем всё возможное для решения поставленной задачи.

— Как не перегореть перед матчем с Боснией и Герцеговиной, как сделать так, чтобы излишне не волноваться?

— Я уверен в ребятах, уверен в том, что они подготовятся к этому матчу. Как я уже говорил, важно смотреть на себя. Конечно, мы дадим ребятам всю информацию о сопернике, но прежде всего важно серьезно подготовиться самим. Верю в то, что команде по силам победить. А что вам сделать, чтобы не волноваться, я не знаю. (Улыбается).

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— Каковы планы на предстоящий сбор?

— Мы не виделись с ребятами почти 4 месяца. Поэтому очень важно, что команда будет вместе. Все ребята с нетерпением ждут матча, но сбор для того и организован, чтобы посмотреть на всех, а не на кого-то отдельно. Повторюсь, важно, что все наши игроки имеют практику в своих клуба[. Мы начинаем этот сбор немного раньше обычного, чтобы было время посмотреть на игроков и как можно лучше подготовиться к предстоящим матчам.