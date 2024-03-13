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Ребров: Верю в то, что команде по силам победить Боснию
Сборная Украины начала подготовку к матчу с Боснией и Герцеговиной
Фото: УАФ
Главный тренер с
— Нас ждут очень важные матчи. Будем благодарны всем болельщикам, которые будут нас поддерживать. Я уверен в ребятах, мы сделаем всё возможное для решения поставленной задачи.
— Как не перегореть перед матчем с Боснией и Герцеговиной, как сделать так, чтобы излишне не волноваться?
— Я уверен в ребятах, уверен в том, что они подготовятся к этому матчу. Как я уже говорил, важно смотреть на себя. Конечно, мы дадим ребятам всю информацию о сопернике, но прежде всего важно серьезно подготовиться самим. Верю в то, что команде по силам победить. А что вам сделать, чтобы не волноваться, я не знаю. (Улыбается).
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— Каковы планы на предстоящий сбор?
— Мы не виделись с ребятами почти 4 месяца. Поэтому очень важно, что команда будет вместе. Все ребята с нетерпением ждут матча, но сбор для того и организован, чтобы посмотреть на всех, а не на кого-то отдельно. Повторюсь, важно, что все наши игроки имеют практику в своих клуба[. Мы начинаем этот сбор немного раньше обычного, чтобы было время посмотреть на игроков и как можно лучше подготовиться к предстоящим матчам.
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