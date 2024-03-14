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Временно будут помогать. Ребров пригласил в сборную игроков молодежки
Они будут находиться в лагере команды до приезда легионеров
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Игроки молодежной сборной Украины U-21 временно будут тренироваться со взрослой национальной командой, пока не приедут легионеры, сообщает пресс-служба УАФ.
Речь идет о голкипере Руслане Нещерете, защитниках Арсении Батагове и Константине Вивчаренко, полузащитниках Валентине Рубчинском и Олеге Очеретько, а также вингере Назаре Волошине.
Молодые футболисты будут находиться в лагере первой команды страны, пока не присоединятся легионеры, которые будут проводить матчи в иностранных чемпионатах на выходных.
Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.
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