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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Временно будут помогать. Ребров пригласил в сборную игроков молодежки

Национальная сборная Украины

Они будут находиться в лагере команды до приезда легионеров

Временно будут помогать. Ребров пригласил в сборную игроков молодежки

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

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Игроки молодежной сборной Украины U-21 временно будут тренироваться со взрослой национальной командой, пока не приедут легионеры, сообщает пресс-служба УАФ.

Речь идет о голкипере Руслане Нещерете, защитниках Арсении Батагове и Константине Вивчаренко, полузащитниках Валентине Рубчинском и Олеге Очеретько, а также вингере Назаре Волошине.

Молодые футболисты будут находиться в лагере первой команды страны, пока не присоединятся легионеры, которые будут проводить матчи в иностранных чемпионатах на выходных.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

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Украина U-21 Украина Арсений Батагов Валентин Рубчинский Олег Очеретько Константин Вивчаренко Назар Волошин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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