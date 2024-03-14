Временно будут помогать. Ребров пригласил в сборную игроков молодежки

Игроки молодежной сборной Украины U-21 временно будут тренироваться со взрослой национальной командой, пока не приедут легионеры, сообщает пресс-служба УАФ.

Речь идет о голкипере Руслане Нещерете, защитниках Арсении Батагове и Константине Вивчаренко, полузащитниках Валентине Рубчинском и Олеге Очеретько, а также вингере Назаре Волошине.

Молодые футболисты будут находиться в лагере первой команды страны, пока не присоединятся легионеры, которые будут проводить матчи в иностранных чемпионатах на выходных.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.