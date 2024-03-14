Пьянич: Украина доставила Италии много проблем - это говорит об их качестве

Хавбек и лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич поделился ожиданиями от плей-офф матча отбора Евро-2024 с Украиной .

"Я ожидаю матча всей своей жизни. Моя мечта – поехать на чемпионат Европы со сборной Боснии и Герцеговины. Впервые в истории я играл в футболке своей страны на чемпионате мира, и мне бы хотелось оказаться на Евро, в котором мы до сих пор не участвовали. Нас ждет трудный матч, но отличный мотив и наши болельщики будут преимуществом для нашей команды.

У Украины очень качественная команда. Это молодая и сильная команда. Я наблюдал за ними несколько раз, и это очень хорошая команда, которая доставила Италии много проблем в квалификации. Это многое говорит об их качествах.

Нам очень не повезло в предыдущих играх плей-офф. К таким матчам надо быть морально готовым. У нас есть несколько опытных игроков, и мы должны передать это всей команде. Я с нетерпением жду предстоящей встречи и буду очень мотивирован.

У нас фантастические болельщики, и я надеюсь, что мы сможем сделать их счастливыми, как и всю страну. Если мы квалифицируемся на большое соревнование, это будет иметь большое значение для всей Боснии и Герцеговины, и мы сделаем все, чтобы это произошло", - сказал Пьянич.