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Пьянич: Украина доставила Италии много проблем - это говорит об их качестве
Лидер сборной Боснии и Герцеговины высказался о матче с Украиной
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек и лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич поделился ожиданиями от плей-офф матча отбора Евро-2024 с
"Я ожидаю матча всей своей жизни. Моя мечта – поехать на чемпионат Европы со сборной Боснии и Герцеговины. Впервые в истории я играл в футболке своей страны на чемпионате мира, и мне бы хотелось оказаться на Евро, в котором мы до сих пор не участвовали. Нас ждет трудный матч, но отличный мотив и наши болельщики будут преимуществом для нашей команды.
У Украины очень качественная команда. Это молодая и сильная команда. Я наблюдал за ними несколько раз, и это очень хорошая команда, которая доставила Италии много проблем в квалификации. Это многое говорит об их качествах.
Нам очень не повезло в предыдущих играх плей-офф. К таким матчам надо быть морально готовым. У нас есть несколько опытных игроков, и мы должны передать это всей команде. Я с нетерпением жду предстоящей встречи и буду очень мотивирован.
У нас фантастические болельщики, и я надеюсь, что мы сможем сделать их счастливыми, как и всю страну. Если мы квалифицируемся на большое соревнование, это будет иметь большое значение для всей Боснии и Герцеговины, и мы сделаем все, чтобы это произошло", - сказал Пьянич.
Напомним, что матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта в Зенице, а победитель матча 26 марта проведет матч во Вроцлаве с победителем пары Израиль - Исландия.
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