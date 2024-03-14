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Защитник Боснии Баришич: Украина не в топ-10 команд мира, но в Европе точно в топ-12
Босния с опаской относится к нашей сборной
Фото: twitter.com/EdDzeko
Защитник сборной Боснии и Герцеговины Адриан Баришич поделился ожиданиями от плей-офф матча отбора Евро-2024 с
"Про Украину, мы знаем, что это очень хорошая команда, у них замечательные игроки, возможно, они не в топ-10 команд мира, но в Европе я бы точно отнес их в 12 лучших национальных сборных.
У них, я думаю, девять игроков, играющих в топ-5 лиг Европы, а также много игроков "Шахтера". Мы все знаем, что "Шахтер" действительно качественный клуб, всегда играющий в еврокубках, поэтому против них нам будет непросто, но, как мы уже видели, ни одна игра не бывает легкой, поэтому и эта не будет", - сказал Баришич.
Напомним, что матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта в Зенице, а победитель матча 26 марта проведет матч во Вроцлаве с победителем пары Израиль - Исландия.
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