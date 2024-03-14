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Защитник Боснии Баришич: Украина не в топ-10 команд мира, но в Европе точно в топ-12

Национальная сборная Украины
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Босния с опаской относится к нашей сборной

Защитник Боснии Баришич: Украина не в топ-10 команд мира, но в Европе точно в топ-12

Фото: twitter.com/EdDzeko

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Защитник сборной Боснии и Герцеговины Адриан Баришич поделился ожиданиями от плей-офф матча отбора Евро-2024 с Украиной.

"Про Украину, мы знаем, что это очень хорошая команда, у них замечательные игроки, возможно, они не в топ-10 команд мира, но в Европе я бы точно отнес их в 12 лучших национальных сборных.

У них, я думаю, девять игроков, играющих в топ-5 лиг Европы, а также много игроков "Шахтера". Мы все знаем, что "Шахтер" действительно качественный клуб, всегда играющий в еврокубках, поэтому против них нам будет непросто, но, как мы уже видели, ни одна игра не бывает легкой, поэтому и эта не будет", - сказал Баришич.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта в Зенице, а победитель матча 26 марта проведет матч во Вроцлаве с победителем пары Израиль - Исландия.

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Источник:
RTV Slon
Опубликовал: Михаил Черныш
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