Караваев: В сборной собираются лучшие и все друг с другом конкурируют

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев в интервью пресс-службе УАФ рассказал о первом дне национальной команды на сборе в Испании.

- Дорога была длинной, 22 часа в пути...

- Да это даже минимально! Мы сейчас всегда так ездим и давно к этому привыкли.

- Как проходит это время в пути?

- Всегда примерно одинаково. Садишься в поезд, первые часа 3-4 общаешься, потом что-то перекусишь и ложишься спать. В четыре утра подъем, проверка паспортов на границе. Потом опять на часок ложишься, после чего - автобус, самолет и снова автобус. Все как всегда.

- Как прошла первая тренировка на сборе?

- После такой дороги не рекомендуется просто ложиться и отдыхать. Обязательно надо сделать пробежку, поиграть в "квадраты", выполнить определенные физические упражнения. Вот, мы часок поработали, и теперь можно восстанавливаться.

Ну а завтра нас ждет уже две тренировки, начинаем непосредственную подготовку к предстоящему матчу.

- Как атмосфера в команде?

- Уже на протяжении восьми лет в сборной Украины, сколько я здесь, всегда очень хорошая, позитивная, веселая атмосфера. Мы одна семья. Мы всегда ждем очередного сбора национальной команды не только в спортивном плане, чтобы достичь каких-то успехов, но и для того, чтобы пообщаться с ребятами. Тем более, мы давно не виделись. Вот, приедут наши легионеры, и эмоций будет еще больше.

- Видно, что оптимизмом сейчас заряжает всех Георгий Бущан.

- Да это наш "номер один" по всем аспектам - в быту, на поле, в раздевалке, в комнате (улыбается).

- Но он очень честолюбивый, хочет побороться за место в воротах сборной.

- Конечно! Кто же не хочет?! Все хотят играть. Здесь собираются лучшие и все друг с другом конкурируют, - сказал Караваев.