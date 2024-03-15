Нападающий Боснии: Не могу передать словами, как я жду игру с Украиной

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2024 против Украины.

"Я не могу передать словами, с каким нетерпением я жду этой игры. Я каждый день говорю об этом со своей семьей, братом, девушкой. Я хочу показать, что могу делать все, что я делаю здесь, в Бундеслиге, сейчас в национальной сборной. Многие сомневались во мне и до сих пор сомневаются, думают, что я хорошо играю и забиваю голы только в клубе. Моя цель – убедить их и помочь сборной поехать на Евро.

Обычно домашний поединок является преимуществом. Мы играем перед своими людьми, друзьями, семьей, потому это может быть дополнительным толчком для каждого из наших игроков", – заявил форвард.