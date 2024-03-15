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Нападающий Боснии: Не могу передать словами, как я жду игру с Украиной
Босниец готов к противостоянию
Фото: nfsbih.ba
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2024 против Украины.
"Я не могу передать словами, с каким нетерпением я жду этой игры. Я каждый день говорю об этом со своей семьей, братом, девушкой. Я хочу показать, что могу делать все, что я делаю здесь, в Бундеслиге, сейчас в национальной сборной. Многие сомневались во мне и до сих пор сомневаются, думают, что я хорошо играю и забиваю голы только в клубе. Моя цель – убедить их и помочь сборной поехать на Евро.
Обычно домашний поединок является преимуществом. Мы играем перед своими людьми, друзьями, семьей, потому это может быть дополнительным толчком для каждого из наших игроков", – заявил форвард.
Также Демирович вспомнил и матчи против "сине-желтых" (1:1, 0:2) в квалификации на ЧМ-2022.
"Эти игры помогли нам, потому что мы отчасти познакомились с командой, но я думаю, что теперь все будет совсем по-другому. Давление другое, ставка важнее. Я думаю, что мы должны больше смотреть на себя, чем на все другие команды, которые будут там", – добавил босниец.
Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.
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