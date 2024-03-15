Нещерет: Сделаем все, чтобы подготовить ребят к матчу с Боснией

Голкипер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Нещерет, вызванный в первую национальную команду до приезда легионеров, поделился впечатлениями от пребывания в лагере команды Сергея Реброва.

– У вас есть миссия подготовить старших товарищей, в том числе и к матчу важному с Боснией. Какие ощущения? Хоть и неофициальный вызов, но будете работать с ребятами.

– Конечно, приятно. К тому нужно идти, чтобы попасть в национальную сборную. Сделаем все, что в наших силах, чтобы подготовить ребят к 1/2 финала. Пожелаем им только победы и будем верить в то, что они выйдут на Евро-2024.

– Много ребят молодых, я говорю о смене поколений в сборной. Это не так, что вы приехали в команду, где одни старше. То есть нет такого дискомфорта, словно в молодежку приезжаете.

– Да, сейчас как-то смена поколения идет. Очень многие молодые футболисты прогрессируют. Я считаю, что это очень хорошо, когда ты приезжаешь, можешь как-то пообщаться с молодыми, почувствовать себя увереннее, чем когда будут только как говорят "старожилы". Ты будешь к нему подходить и что ты ему скажешь? А с молодыми как-то в команде, пересекаешься в некоторых матчах, проще.

– Вы с Бущаном эту часть собрания вообще будете работать вдвоем, для вас все привычно. Почти как у "Динамо" изменится только картинка.

– Тренировочная форма тоже изменится. Я считаю, что все будет хорошо и будем делать все, чтобы помочь ребятам.

– Какие твои впечатления от Боснии и Герцеговины? Кого ты знаешь? Наверное, Джеко?

– Пьяныч, Василь – вратарь, игравший в "Заре". Атлетическая команда, прежде всего. Думаю, что сильна физически, но наша (команда) сильнее.

– Что, по твоему мнению, будет определяющим в этой игре?

– Психология. Когда ты психологически устойчив, у тебя больше возможностей, чтобы добиться успеха, – сказал Нещерет в комментарии YouTube-каналу УАФ

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.