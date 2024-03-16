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Худжамов: Очень полезна связь между тренером вратарей и наставником команды

Национальная сборная Украины

Придерживаются советов тренера мадридского Реала

Худжамов: Очень полезна связь между тренером вратарей и наставником команды

Фото: instagram.com/rustam_khudzhamov

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Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о том, как происходит тренировочный процесс и какие отношения с главным тренером команды Сергеем Ребровым.

"У каждой команды есть свои ключи, которые они подбирают к обороне своего противника. И поэтому есть какие-то более или менее выраженные, но вратарь должен быть готов ко всему. Однако, чтобы понимать как и через что атакуют наши следующие соперники, мы можем это подготовить, конечно

Главный тренер привлекает вратарей к работе, ребята работают ногами, это очень важно в современном футболе. Когда-то я общался с тренером "Реал Мадрида", и он сказал, что очень полезна связь между тренером вратарей и наставником команды. И вот у нас она есть, и классно что у нас вратари еще дополнительно получают нагрузку при игре ногами, и со мной работают защищая линию", — сказал Худжамов.

Напомним, 21 марта сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала стыков за выход на Евро-2024.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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