Худжамов: Очень полезна связь между тренером вратарей и наставником команды

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о том, как происходит тренировочный процесс и какие отношения с главным тренером команды Сергеем Ребровым.

"У каждой команды есть свои ключи, которые они подбирают к обороне своего противника. И поэтому есть какие-то более или менее выраженные, но вратарь должен быть готов ко всему. Однако, чтобы понимать как и через что атакуют наши следующие соперники, мы можем это подготовить, конечно

Главный тренер привлекает вратарей к работе, ребята работают ногами, это очень важно в современном футболе. Когда-то я общался с тренером "Реал Мадрида", и он сказал, что очень полезна связь между тренером вратарей и наставником команды. И вот у нас она есть, и классно что у нас вратари еще дополнительно получают нагрузку при игре ногами, и со мной работают защищая линию", — сказал Худжамов.