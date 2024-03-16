Зинченко: Не нужно смотреть на уровень соперника – надо готовиться и показать свою лучшую игру

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о том, что ожидает от матча против Боснии и Герцеговины.

"Я думаю, что нам не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины, а надо готовиться самим и показать свою лучшую игру. Если мы будем сконцентрированы на себе, мы сможем продемонстрировать гораздо больше, чем ожидают болельщики. Не нужно смотреть на уровень соперника – надо готовиться и показать свою лучшую игру", – сказал Зинченко.

Напомним, за сборную Украины в рамках квалификации чемпионата Европы Зинченко провел 6 игр, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.