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Зинченко: Не нужно смотреть на уровень соперника – надо готовиться и показать свою лучшую игру

Национальная сборная Украины

Считает, что дело в концентрации

Зинченко: Не нужно смотреть на уровень соперника – надо готовиться и показать свою лучшую игру

Marca

Новина українською

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о том, что ожидает от матча против Боснии и Герцеговины.

"Я думаю, что нам не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины, а надо готовиться самим и показать свою лучшую игру. Если мы будем сконцентрированы на себе, мы сможем продемонстрировать гораздо больше, чем ожидают болельщики. Не нужно смотреть на уровень соперника – надо готовиться и показать свою лучшую игру", – сказал Зинченко.

Напомним, за сборную Украины в рамках квалификации чемпионата Европы Зинченко провел 6 игр, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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