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Судаков: К 21 марта будем готовы на 100%
Пока команда набирает тонус
УАФ/Андрій Ющак
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал двустороннюю игру на сборе национальной команды, в которой отличился забитым голом.
" – Была хорошая интенсивно двусторонняя игра. Именно хотели отработать то, что планировали. Думаю, что у нас это вышло. Это наверняка финишная подготовка к матчу с Боснией и Герцеговиной.
– Было много ротации во время двухсторонней игры. Постоянно появлялись другие партнеры. Насколько это было сложно? Нужно было подстраиваться, подстраиваются ли новые игроки под вас, под модель игры?
– 100% все отталкиваемся от модели игры. Все понимают, что нужно делать на футбольном поле. Поэтому нет разницы, кто играет. Любой, кто входит в игру, все понимает. поэтому с этим нет никаких вопросов и проблем.
– По твоему мнению, на сколько готова команда на данном этапе.
– У нас есть еще несколько тренировок. Думаю, что к 21 числу будем готовы на 100%.
– Это тренировка, но даже во время них выпадает возможность пробить со штрафного удара. Ты положил его в девятку. Сразу решил?
– Да. Так получилось. Нещерет сказал, что не ожидал такого удара”, – сказал Судаков.
21 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч раунда плей-офф отбора на ЧЕ-2024 против Боснии и Герцеговины в Зенице. 26 марта у "сине-желтых" запланирован второй поединок во Вроцлаве. Статус матча и соперник будут определены именно в следующий четверг.
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