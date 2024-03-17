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Судаков: К 21 марта будем готовы на 100%

Национальная сборная Украины

Пока команда набирает тонус

Судаков: К 21 марта будем готовы на 100%

УАФ/Андрій Ющак

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал двустороннюю игру на сборе национальной команды, в которой отличился забитым голом.

" – Была хорошая интенсивно двусторонняя игра. Именно хотели отработать то, что планировали. Думаю, что у нас это вышло. Это наверняка финишная подготовка к матчу с Боснией и Герцеговиной.

– Было много ротации во время двухсторонней игры. Постоянно появлялись другие партнеры. Насколько это было сложно? Нужно было подстраиваться, подстраиваются ли новые игроки под вас, под модель игры?

– 100% все отталкиваемся от модели игры. Все понимают, что нужно делать на футбольном поле. Поэтому нет разницы, кто играет. Любой, кто входит в игру, все понимает. поэтому с этим нет никаких вопросов и проблем.

– По твоему мнению, на сколько готова команда на данном этапе.

– У нас есть еще несколько тренировок. Думаю, что к 21 числу будем готовы на 100%.

– Это тренировка, но даже во время них выпадает возможность пробить со штрафного удара. Ты положил его в девятку. Сразу решил?

– Да. Так получилось. Нещерет сказал, что не ожидал такого удара”, – сказал Судаков.

21 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч раунда плей-офф отбора на ЧЕ-2024 против Боснии и Герцеговины в Зенице. 26 марта у "сине-желтых" запланирован второй поединок во Вроцлаве. Статус матча и соперник будут определены именно в следующий четверг.

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Украина Босния и Герцеговина Георгий Судаков
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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