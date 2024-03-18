Шапаренко назвал в процентах уровень своих нынешних кондиций

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о своих нынешних кондициях после того, как получил травму.

"На 100 процентов, думаю, что нет, но на 80 процентов себя хорошо чувствую", - сказал Шапаренко в эфире Youtube-канала УАФ.

В текущем сезоне Шапаренко провел 16 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Хавбек вызван в ряды национальной сборной на матч отбора к Евро-2024.

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Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 числа проведет поединок во Вроцлаве с Израилем или Исландией.