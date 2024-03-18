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Национальная сборная Украины

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Цыганык: Сборная Украины целенаправленно готовится к Евро-2024 и проведет спарринг с топ-сборной

Национальная сборная Украины

В сборной надеются, что смогут пробиться на турнир, летние спарринги заточены именно под него

Цыганык: Сборная Украины целенаправленно готовится к Евро-2024 и проведет спарринг с топ-сборной

Фото: УАФ/Автор - невідомий

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Сборная Украины целенаправленно готовится к финальной части Евро-2024. Об этом сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Тренерский штаб надеется, что удастся пробиться на этот турнир и готовит команду к участию в нему.

Также, по словам Цыганыка, перед Евро-2024 сборная Украины проведет спарринг с топ-европейской сборной.

Всего перед Евро-2024 наша команда проведет три товарищеских поединка: 7 июня – с Польшей, 11 – с Молдовой. И перед этими матчами будет также матч с топ-сборной.

Официально о сопернике и дате проведения УАФ объявит в ближайшие дни.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

Само Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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