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Цыганык: Сборная Украины целенаправленно готовится к Евро-2024 и проведет спарринг с топ-сборной
В сборной надеются, что смогут пробиться на турнир, летние спарринги заточены именно под него
Фото: УАФ/Автор - невідомий
Тренерский штаб надеется, что удастся пробиться на этот турнир и готовит команду к участию в нему.
Также, по словам Цыганыка, перед Евро-2024 сборная Украины проведет спарринг с топ-европейской сборной.
Всего перед Евро-2024 наша команда проведет три товарищеских поединка: 7 июня – с Польшей, 11 – с Молдовой. И перед этими матчами будет также матч с топ-сборной.
Официально о сопернике и дате проведения УАФ объявит в ближайшие дни.
Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.
Само Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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