Вирт: Хорошо, что в сборной два таких вратаря, однако на сегодняшний день №1 – это Лунин

Экс-голкипер сборной Украины Юрий Вирт порассуждал о сложном вратарском выборе главного тренера национальной команды Сергея Реброва на решающие матчи отбора на Евро-2024.

– Для меня сейчас все же больше заслуживает играть в стартовом составе Андрей Лунин. Думаю, что та игра, которую он показывает в "Реале", дает повод быть основным вратарем. Он там выиграл тяжелую конкуренцию. Выиграл у самого дорогого голкипера, у Кепы (речь идет о рекордном трансфере для вратарей за 80 млн евро у "Челси" в 2018-м – прим.).

Каждое его действие на футбольном поле в "Реале" подробно разбирается. Это все под давлением. И он очень хорошо справляется. Он очень хорошо готов ментально и психологически. Мы сейчас видим, как главный тренер Анчелотти сказал, что "у нас есть отличный вратарь". Думаю, своей игрой Лунин больше заслужил, ведь это "Реал", все-таки один из лучших клубов мира. Выиграть там место в стартовом составе – это дорого стоит. Давайте еще будем говорить, что он очень надежен – столько выручает команду. У него нет ошибок, можно сказать, что достаточно стабильно всё. И на линии, и на выходах и ногами. Это радует.

А что касается Трубина, то в "Бенфике" он действительно на хорошем счету. Всегда играет, основной вратарь. Но все же последние матчи были такие… Можем вспомнить против "Порту" (0:5 – прим.).

Хорошо, что у нас два таких вратаря, однако на сегодняшний день номер один – это Андрей Лунин.

– Еще есть один момент, возможно на вашем собственном опыте объясните. Трубин отыграл последние несколько матчей с этой линией защиты сборной, а Лунин вообще пропустил 2 из 4 сборов после назначения Реброва. Насколько это важно? Что у одного вратаря уже есть взаимодействие с защитниками, а другой еще не интегрирован.

– Понимаете, это были матчи многомесячной давности. Лунин еще не был основным вратарем. Все меняется. А по состоянию на этот момент должны играть лучшие футболисты, потому что решается судьба выхода на чемпионат Европы. То, что было раньше – это хорошо, но сегодня должны выходить лучшие игроки. Думаю, что Лунин понимает, что хочет от него Сергей Ребров. Это не проблема. Должны играть лучшие и делать результат.