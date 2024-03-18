Бущан: Марбелья – очень красивый город, мне очень нравится

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как проходит сбор национальной команды в испанской Марбелье.

"Сегодня утром у нас была очень легкая работа. Было даже свободное время – немного прогулялись по городу. Марбелья – очень красивый город. Я здесь не в первый раз, мы из "Динамо" последний раз приезжали сюда четыре года назад. А до этого каждый год были здесь на зимних сборах. Мне это место очень нравится.

Приятно, что сегодня была такая солнечная погода, и прогулка доставила только удовольствие. Потом была открытая тренировка — приезжали люди из Украины, которые живут рядом, в том числе дети. Уделили им немного внимания, и было просто отличное занятие", — сказал Бущан.