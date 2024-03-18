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Бущан: Марбелья – очень красивый город, мне очень нравится

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сборная Украины продолжает сбор в Испании

Бущан: Марбелья – очень красивый город, мне очень нравится

uaf.ua

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как проходит сбор национальной команды в испанской Марбелье.

"Сегодня утром у нас была очень легкая работа. Было даже свободное время – немного прогулялись по городу. Марбелья – очень красивый город. Я здесь не в первый раз, мы из "Динамо" последний раз приезжали сюда четыре года назад. А до этого каждый год были здесь на зимних сборах. Мне это место очень нравится.

Приятно, что сегодня была такая солнечная погода, и прогулка доставила только удовольствие. Потом была открытая тренировка — приезжали люди из Украины, которые живут рядом, в том числе дети. Уделили им немного внимания, и было просто отличное занятие", — сказал Бущан.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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