11 фактов про Саво Милошевича, тренера нашего будущего соперника сборной Боснии

Хотя имя Саво Милошевича у всех прочно ассоциируется с Сербией, но родился он как раз в Боснии – в окрестностях городка Биелина, на востоке страны, в 15 км от сербской границы. Впрочем, случилось это еще во время единой союзной Югославии, когда деление на республики было весьма условным. И тем не менее.

А в феврале 2015 года Милошевич вместе с друзьями (и тоже экс-футболистами) Митаром Мркелой и Ивицей Кралем открыл в своих родных местах футбольную школу. Сейчас там занимается около 300 талантливых мальчишек со всей Республики Сербской (автономное образование в составе Боснии и Герцеговины).

Саво Милошевич - в начале карьеры

В Боснии же Саво начинал и свой путь в большом футболе, выступая за молодежный состав ФК "Подринье" (Янья). Именно там он впервые и заявил о себе, благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Осенью 1987 года в Янью приехала на спарринг юношеская сборная Югославии. Тренер "Подринье" Мехмед Алиходжич выпустил Милошевича, которому на тот момент едва исполнилось 14, на последние 10 минут игры. И Саво, едва появившись на поле, забил гол! Получив мяч на ход, он убежал от защитников, издевательски обыграл Звонко Милоевича (в будущем – многолетний голкипер "Црвены Звезды") и закатил в пустые ворота.

Уже через неделю в Янью наведались скауты "Партизана". А еще через месяц Милошевич стал первым в истории белградского клуба несовершеннолетним игроком, за которого была выплачена компенсация — 5000 немецких марок. Еще одним условием переезда Саво в столицу стало проведение "Партизаном" в Янье товарищеского матча, весь доход от которого (около 15 тысяч марок) также достался "Подринье". Таким образом талантливый тинейджер оставил своей футбольной колыбели целое состояние по тем временам.

В молодости своим кумиром и объектом для подражания Саво считал Марко Ван Бастена. И был чрезвычайно горд, когда в одном из матчей чемпионата Югославии ему удалось забить гол, очень напоминавший шедевр великого голландца в финале Евро-1988 против сборной СССР. Только, в отличие от Ван Бастена, тот мяч Саво забил ударом с противоположного фланга и соответственно не правой, а левой ногой.

На Евро-2000 Милошевич стал лучшим бомбардиром турнира, забив 5 мячей в 4 матчах. Столько же голов было и на счету Клюйверта, на голландец провел на ЧЕ 5 игр.

Стоит отметить, что начиная с 1980 года, когда формат чемпионата Европы стал состоять из группового этапа с последующим плей-офф, в истории турнира было всего три футболиста, которые забивали в каждом проведенном матче, не покидая поле без забитого мяча. Помимо Милошевича это Мишель Платини (9 голов в 5 играх в 1984-м) и Христо Стоичков (3 в трех в 1996-м).

Кстати, на том ЧЕ-2000 Милошевич стал еще и одним из главных действующих лиц, пожалуй, самого невероятного матча в истории чемпионатов Европы. Проигрывая словенцам к середине второго тайма 0:3 и оставшись вдесятером после удаления Синиши Михайловича, югославы умудрились отыграть три мяча (дублем отметился Милошевич) всего за семь минут – подобных камбеков на ЧЕ не случалось больше никогда. Позднее Саво будет вспоминать ту игру как "самый сумасшедший матч в жизни".

Благодаря своим бомбардирским подвигам на Евро, Милошевич по итогам 2000 года был включен в список номинантов на "Золотой мяч", но в голосовании не набрал баллов. Напомним, что победил тогда Луиш Фигу, а Андрей Шевченко занял третье место.

Первый-последний матч за сборную Сербии

В 2006 году Милошевич стал первым сербским футболистом в истории, сыгравшим 100 матчей на национальную сборную – остановился в итоге на отметке 102. Но, что интересно, за Сербию он сыграл лишь однажды, свою самую последнюю международную игру. А до этого были команды Югославии и Сербии и Черногории. После провала "конфедератов" на ЧМ-2006 (три поражения в трех матчах при разнице мячей 2:10), Саво объявил, что уходит из сборной. Однако, спустя два года, в ноябре 2008-го, поддавшись на уговоры болельщиков вернулся, чтобы провести прощальный матч – уже под флагом Сербии на родном для себя стадионе "Партизан" в Белграде. То была товарищеская игра с Болгарией, в которой хозяева одержали разгромную победу (6:1). А Саво, оформив дубль, заявил: "Это был очень странный матч. В одной игре я одновременно и попрощался со сборной, и дебютировал в ней. Думаю, такое ни с кем прежде не происходило".

В свое время Саво Милошевич и Сергей Ребров были одноклубниками – они вместе играли за казанский "Рубин". И вместе стали чемпионами РПЛ в 2008-м. Кстати, именно Милошевич забил тогда "золотой" мяч, сделавший татарскую команду досрочно, за три тура до финиша, недосягаемой для соперников.



Одноклубники по "Рубину": Милошевич - второй слева в нижнем ряду, Ребров - посередине во втором ряду

На Евро-2016 Милошевич входил в группу технических наблюдателей УЕФА, состоявшую из 13 известных в прошлом футболистов и тренеров. Среди его коллег были Алекс Фергюсон, Ален Жиресс, Дэвид Мойес, Гарет Саутгейт и другие. Эта группа, помимо прочего, составляла символическую сборную турнира и топ-10 лучших голов чемпионата, а также определила обладателей индивидуальных наград на Евро-2016.

Несмотря на довольно успешную карьеру, личная жизнь Саво была омрачена большими потерями. Жизнь била его нещадно. Еще в 2000-м его мать Драгица умерла от рака. А летом 2011-го случилась самая большая трагедия семьи Милошевичей. Дед экс-футболиста Саво (в честь которого и назвали внука) во время семейной ссоры убил своего сына Стевана, отца нашего героя. Все шло по привычному сценарию: выпили, поскандалили, потолкались. А потом Саво-старший предъявил свой последний аргумент – армейский карабин М48, который хранился у него дома. Стева получил две пули в грудь и умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. А его убийца получил 7-летний срок. Но через полтора года старик погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах – то ли несчастный случай, то ли самоубийство. Милошевич никак не комментировал произошедшее, более того призвал СМИ проявить понимание и не спекулировать на трагедии.

В 2013 году судьба нанесла Саво новый удар. Его младший брат Андрия на горной дороге не справился с управлением, и его "Мерседес" врезался в грузовик, перевозивший взрывчатые вещества. Прогремел взрыв и Милошевич-младший погиб на месте.

Через год – еще один кошмар. Дядя экс-футболиста Душко Милошевич, брат погибшего Стевы, работал на тракторе на своей ферме. Машина перевернулась и придавила его. От полученных травм он скончался в больнице. "Трудно пережить все случившееся, даже если ты из железа, – скажет потом Саво в одном из интервью. – Боль, вызванная этими событиями, никогда не перестанет мучить и никогда не уйдет. Поэтому мне придется научиться с этим жить. Что еще я могу сделать?"

В 1996 году Милошевич женился на сербской модели Весне Бован. Молодые тогда отгуляли сразу две свадьбы. Сначала в белградском отеле "Интерконтиненталь" с тремя сотнями гостей. А затем на родине Саво – в деревне Йоховац близ Биелины. Там, прямо в поле установили несколько огромных шатров. Приглашали 2 тысячи (!) гостей, но собралось почти 10 тысяч (!!!). Привезли аппараты по приготовлению попкорна и сладкой ваты, продавали мороженное – как на сельской ярмарке.

Саво и Весна прожили почти 20 лет, воспитав троих детей: дочь Изидору и сыновей Николу и Бориса. Но в 2015-м Милошевич ушел из семьи, закрутив роман с телеведущей Майей Манойлович. А расставшись с ней, начал вести жизнь повесы – его постоянно видели в компании красивых девушек. Остепенился Саво лишь после того, как познакомился с виолончелисткой Натальей Типсаревич. Она не очень любит светские мероприятия, и они с Милошевичем нечасто появляются вместе на публике.

Со своей нынешней пассией

Впрочем, несмотря на развод, Саво сохранил хорошие отношения с бывшей женой и детьми. Так, в мае 2019-го, когда он тренировал "Партизан", вся семья присутствовала на финале Кубка Сербии, в котором подопечные Милошевича переиграли "Црвену Звезду" (1:0).

Называйте это как угодно – страсть, хобби, увлечение – но Милошевич обожает петь. Как-то еще в конце 1990-х, во времена выступлений за "Астон Виллу", Саво побывал на лондонском концерте популярного сербского эстрадного певца и композитора Здравко Чолича (кстати, тоже уроженца Боснии). И не ограничился лишь ролью зрителя! Поднявшись на сцену, он исполнил дуэтом с любимым артистом один из его главных хитов "Glavo luda". Публика была в восторге!

Саво Милошевич - на песенном шоу

Спустя много лет эта история получила продолжение. В 2013-м году Саво появился в образе Чолича в телешоу "Tvoje lice zvuči poznato" ("Твое лицо звучит знакомо"), сербском аналоге шоу "Один в один". И постарался максимально приближенно к оригиналу исполнить все ту же "Glavo luda". И хотя сам экс-футболист остался недоволен своей пародией и на всякий случай даже извинился перед Здравко, но зрители хлопали стоя. "Я никогда не скрывал, что люблю и умею петь. В Белграде не так много кафе, в которых бы не прозвучал мой голос. Потому что я пою лучше, чем половина нашей эстрады", – с улыбкой прокомментировал своё выступление Милошевич.

В 2020-м году Милошевичу доверили роль в популярном в Сербии сериале "Сербские герои средневековья". Саво сыграл в нем византийского императора XIV века Иоанна VII Палеолога.

Роль в кино

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