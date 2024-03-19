Пихаленок: Мы в оптимальных кондициях подойдем к игре против Боснии

Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о подготовке национальной команды к матчу с Боснией и Герцеговиной.

"Мы хорошо подготовились и провели между собой двустороннюю игру. Было очень много теории и на тренировках очень многое отрабатывало все. Думаю, хорошо подготовился.

Было все: и нагрузка, и спад. Полагаю, что мы в оптимальных кондициях подойдем к игре против Боснии. Они очень мощная неуступчивая команда, как и все балканцы. Будут выходить с первой до последней минуты, будут драться и пытаться тоже попасть на Евро.

Но если мы приложим максимум усилий – думаю, у нас все должно получиться. Мы должны быть сконцентрированы на своей игре. Недооценки вообще нет", – сказал Пихаленок.