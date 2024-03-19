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Пихаленок: Мы в оптимальных кондициях подойдем к игре против Боснии

Национальная сборная Украины

По словам хавбека, недооценки соперника не будет

Пихаленок: Мы в оптимальных кондициях подойдем к игре против Боснии

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о подготовке национальной команды к матчу с Боснией и Герцеговиной.

"Мы хорошо подготовились и провели между собой двустороннюю игру. Было очень много теории и на тренировках очень многое отрабатывало все. Думаю, хорошо подготовился.

Было все: и нагрузка, и спад. Полагаю, что мы в оптимальных кондициях подойдем к игре против Боснии. Они очень мощная неуступчивая команда, как и все балканцы. Будут выходить с первой до последней минуты, будут драться и пытаться тоже попасть на Евро.

Но если мы приложим максимум усилий – думаю, у нас все должно получиться. Мы должны быть сконцентрированы на своей игре. Недооценки вообще нет", – сказал Пихаленок.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

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Источник:
канал УАФ на YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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