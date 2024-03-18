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Сборная в полном составе собралась в Испании. Новости о Цыганкове. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Команда продолжает подготовку

Сборная в полном составе собралась в Испании. Новости о Цыганкове. ФОТО

uaf.ua

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На пятый день испанского сбора национальная команда Украины собралась в полном составе: утром в гостиницу сборной в Марбелье прибыли наши последние легионеры.

Роман Яремчук, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин и Руслан Малиновский прибыли в распоряжении главного тренера.

Таким образом, все 28 игроков, вызванных Сергеем Ребровым на мартовский сбор, приехали на вечернюю тренировку команды.

Отмечается, что Виктор Цыганков, который, как известно, получил повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава, сейчас работает индивидуально: по словам главного врача сборной Украины, в восстановлении есть положительная динамика.

Завтра утром национальная команда проведет заключительную тренировку в Марбелье, после чего пообедает и выедет на аэропорт Малаги. К вечеру ожидается прибытие сборной Украины в столицу Боснии и Герцеговины — Сараево.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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