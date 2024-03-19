Национальная сборная Украины
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С топ-соперником. График товарищеских матчей сборной Украины перед Евро-2024
Два противостояния со странами-соседями
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Известен окончательный график товарищеских матчей сборной Украины перед Чемпионатом Европы 2024. Напомним, что сегодня, 19-го марта, появилась официальная информация о том, что летом сборная Украины сыграет с Германией.
- Германия - Украина 03.06
- Польша - Украина 07.06
- Молдова - Украина 11.06
Игра с немцами состоится в 21:45 в Нюрнберге. Матч с Молдовой состоится в Кишиневе (время проведения будет объявлено позже). О времени и месте проведения товарищеской встречи с поляками также будет объявлено позже.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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