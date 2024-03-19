  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. С топ-соперником. График товарищеских матчей сборной Украины перед Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С топ-соперником. График товарищеских матчей сборной Украины перед Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Два противостояния со странами-соседями

С топ-соперником. График товарищеских матчей сборной Украины перед Евро-2024

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Известен окончательный график товарищеских матчей сборной Украины перед Чемпионатом Европы 2024. Напомним, что сегодня, 19-го марта, появилась официальная информация о том, что летом сборная Украины сыграет с Германией.

  • Германия - Украина 03.06
  • Польша - Украина 07.06
  • Молдова - Украина 11.06

Игра с немцами состоится в 21:45 в Нюрнберге. Матч с Молдовой состоится в Кишиневе (время проведения будет объявлено позже). О времени и месте проведения товарищеской встречи с поляками также будет объявлено позже.

По теме
yellow-arrow
Скауты Ювентуса будут просматривать двух игроков Шахтера в матче против БиГ
yellow-arrow
"Смотрим на динамику". Ребров рассказал о ходе восстановления Цыганкова
yellow-arrow
Мудрик: В плей-офф нужно не раскачиваться, а сразу выходить и брать свое
Национальная сборная Украины Национальная сборная Германии Национальная сборная Польши Национальная сборная Молдавии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости