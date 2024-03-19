С топ-соперником. График товарищеских матчей сборной Украины перед Евро-2024

Известен окончательный график товарищеских матчей сборной Украины перед Чемпионатом Европы 2024. Напомним, что сегодня, 19-го марта, появилась официальная информация о том, что летом сборная Украины сыграет с Германией.

Германия - Украина 03.06

Польша - Украина 07.06

Молдова - Украина 11.06

Игра с немцами состоится в 21:45 в Нюрнберге. Матч с Молдовой состоится в Кишиневе (время проведения будет объявлено позже). О времени и месте проведения товарищеской встречи с поляками также будет объявлено позже.