Уже судил эти команды. Известна бригада арбитров матча Босния и Герцеговина - Украина

УЕФА назначил арбитров на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина.

На поединке будет работать немецкая бригада судей во главе с Феликсом Цвайером. На линиях ему будут помогать соотечественники Штеффан Лупп и Марко Ахмюллер. Четвертый судья - Даниэль Зиберт.

Ответственным за систему VAR - Бастиан Данкерт, его ассистент - Кристиан Дингерт (оба - из Германии).

Игра между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 21 марта в Зенице. Начало - в 21:45 по Киеву.

К слову, Феликс Цвайер уже судил поединки с участием украинских команд. В 2012 он работал на товарищеском матче между сборными Австрии и Украины, в котором "сине-желтые" уступили на выезде со счетом 2:3. В 2019 году он обслуживал поединок "Шахтера" и "Аталанты" (0:3) в Лиге чемпионов, а в 2022 году первый матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" - "Бенфика" (0:2) .

Более того, немец судил матч между Украиной и Боснией и Герцеговиной в групповом этапе отбора ЧМ-2022 (1:1).