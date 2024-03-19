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Вирт: Есть некоторые опасения, что у Довбика и Яремчука в последнее время сбит прицел

Национальная сборная Украины
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В четверг для сборной - важнейший матч года

Вирт: Есть некоторые опасения, что у Довбика и Яремчука в последнее время сбит прицел

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-голкипер сборной Украины Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

– Убежден, что в Зенице зрелищность отойдет на второй план. Главное – результат на табло. Чувствую, что будет тяжело, но украинцы склонят чашу весов на свою сторону. И отпразднуют победу в основное время. Согласен, у балканцев будет преимущество родных стен, однако у нас более сбалансированный состав, игроки с богатым международным опытом, а его значение в ключевые моменты растет.

– По вашему мнению, какой тактики будут придерживаться соперники?

– Скорее всего, в дебюте хозяев болельщики будут гнать вперед. Надо будет выдержать этот напор, далее с помощью слаженных действий в середине поля следует постараться перехватить инициативу и довести дело до победы.

– Отечественных поклонников футбола беспокоит отсутствие в опорной зоне многолетнего лидера сборной – Тараса Степаненко.

– Ничего страшного, на мой взгляд, Сергей Сидорчук сможет качественно заменить его на этой позиции. Сидорчук неплохо действует в отборе, пригодится его умение бороться за верховые мячи. А еще Сергей – патриот Украины, должен сплотить ребят, чтобы те получили победу в это сложное для Украины время. О каком-то неуважении к оппоненту не может быть и речи. Настроенность на победу должна быть максимальной.

– Назовите свою версию стартового состава сборной Украины в Зенице.

–Лунин, Конопля, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Сидорчук, Цыганков, Судаков, Зинченко, Мудрик, Довбик.

– А вас не беспокоит, что уже долгое время у наших нападающих – Артема Довбика и Романа Яремчука сбитый прицел?

– Некоторые опасения есть, но это как раз тот случай, когда в Зенице могут доказать, что этот спад случайный.

Я верю в тренерский талант тренера украинской сборной Сергея Реброва, у которого было достаточно времени и возможностей, чтобы подробно изучить игру боснийцев и определиться с тем, как заставить их сойти с дистанции. Более того, своей игрой в последних матчах наши земляки доказали, что заслуживают быть среди участников финальной части Евро в Германии. Остается утвердить это на официальном уровне в Зенице и на следующей неделе в Вроцлаве.

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Украина Босния и Герцеговина Юрий Вирт
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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