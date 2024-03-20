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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорошо ли вы помните стыковые матчи с участием сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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Хорошо ли вы помните стыковые матчи с участием сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матч на выезде против Боснии и Герцеговины за право сыграть на Евро-2024. Это уже будет восьмая попытка наших соотечественников пробиться на Евро или чемпионат мира таким образом. До этого только раз "сине-желтым" удавалось добиться желаемого. Надеемся, что в марте они улучшат этот показатель и квалифицируются на континентальное первенство, которое этим летом пройдет в Германии.

А сейчас мы вам предлагаем вспомнить, как Украина выступала в стыковых матчах, пройдя наш квиз.

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Украина Национальная сборная Украины квиз от UA-Футбол
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0687662473 (Хмельницкий)
20.03.2024 в 12:54
8 з 10 вгадаав
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Комментарии 1
0687662473 (Хмельницкий)
20.03.2024 в 12:54
8 з 10 вгадаав
Ответить
0
0

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