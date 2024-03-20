Хорошо ли вы помните стыковые матчи с участием сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

21 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матч на выезде против Боснии и Герцеговины за право сыграть на Евро-2024. Это уже будет восьмая попытка наших соотечественников пробиться на Евро или чемпионат мира таким образом. До этого только раз "сине-желтым" удавалось добиться желаемого. Надеемся, что в марте они улучшат этот показатель и квалифицируются на континентальное первенство, которое этим летом пройдет в Германии.

А сейчас мы вам предлагаем вспомнить, как Украина выступала в стыковых матчах, пройдя наш квиз.