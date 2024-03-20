Тренер БиГ Милошевич: Моя идея на матч с Украиной — как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился ожиданиями от полуфинального матча плей-офф отбора Евро-2024 против сборной Украины.

"Я уже несколько раз повторял, что если бы я не верил, что мы можем добиться необходимого результата, меня бы здесь даже не было. Думаю, ребята рассуждают так же.

Да, мы тренировали одиннадцатиметровые удары. Очень важно быть готовыми к любому сценарию, который может произойти.

Завтрашний матч должен быть быстрым и результативным. Моя идея — как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним. Я не сторонник долгосрочного владения мячом", — заявил Милошевич.