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Тренер БиГ Милошевич: Моя идея на матч с Украиной — как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним
Тренер заявил, что не сторонник долгосрочного владения мячом
nfsbih.ba
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился ожиданиями от полуфинального матча плей-офф отбора
"Я уже несколько раз повторял, что если бы я не верил, что мы можем добиться необходимого результата, меня бы здесь даже не было. Думаю, ребята рассуждают так же.
Да, мы тренировали одиннадцатиметровые удары. Очень важно быть готовыми к любому сценарию, который может произойти.
Завтрашний матч должен быть быстрым и результативным. Моя идея — как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним. Я не сторонник долгосрочного владения мячом", — заявил Милошевич.
Босния и Герцеговина встретится с Украиной на своем поле 21 марта. Это будет полуфинальный матч стыков за выход на Евро-2024. Победитель встретится с сильнейшей командой из другой пары Израиль – Исландия.
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