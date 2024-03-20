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Вспомните стартовый состав Украины в выездном матче против Боснии и Герцеговины в квалификации к ЧМ-2022? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Фото: uaf.ua/ автор: Павел Кубанов
21 марта сборная Украины продолжит бороться за путевку на желанный чемпионат Европы, который ближайшим летом пройдет в Германии. В городе Зеница подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Боснии и Герцеговины. Наши соотечественники однажды играли на выезде с этой командой и сыграли удачно: выиграли 2:0 и со второго места вышли в стыковые матчи. Кстати, та встреча тоже проходила в Зенице.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том выездном матче против боснийцев, который состоялся в ноябре 2021 года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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