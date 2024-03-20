Меньше 50%. Компания Opta оценила шансы Украины на победу в матче с Боснией и Герцеговиной

Британская спортивная аналитическая компания Opta сделала свой прогноз на матч плей-офф отбора Евро-2024 между Боснией и Герцеговиной.

“Суперкомпьютер” opta считает фаворитом игры украинскую сборную. Вероятность победы команды Реброва в основное время оценивается в 45.9%. Шансы Боснии и Герцеговины – 27.9%. Наименее вероятный результат – 26.1%.

В соперниках Украины, в случае ее победы, Opta видит Израиль (43.9%), а не Исландию (29.3%).

Матч полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится в четверг, 21 марта, в 21:45.