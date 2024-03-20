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Меньше 50%. Компания Opta оценила шансы Украины на победу в матче с Боснией и Герцеговиной

Национальная сборная Украины

Больше, чем у соперника, но не с большим перевесом

Меньше 50%. Компания Opta оценила шансы Украины на победу в матче с Боснией и Герцеговиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская спортивная аналитическая компания Opta сделала свой прогноз на матч плей-офф отбора Евро-2024 между Боснией и Герцеговиной.

“Суперкомпьютер” opta считает фаворитом игры украинскую сборную. Вероятность победы команды Реброва в основное время оценивается в 45.9%. Шансы Боснии и Герцеговины – 27.9%. Наименее вероятный результат – 26.1%.

Меньше 50%. Компания Opta оценила шансы Украины на победу в матче с Боснией и Герцеговиной - изображение 1

В соперниках Украины, в случае ее победы, Opta видит Израиль (43.9%), а не Исландию (29.3%).

Читайте такжеБосния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024

Матч полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится в четверг, 21 марта, в 21:45.

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Украина Босния и Герцеговина Национальная сборная Украины Национальная сборная Боснии и Герцеговины Чемпионат Европы-2024 отбор на Евро-2024
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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Александр Сапожников
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