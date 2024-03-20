Ребров накануне матча с Боснией рассказал о состоянии Цыганкова

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказав о возможности участия в матче плей-офф отбора против Боснии и Герцеговины травмированного вингера "Жироны" Виктора Цаганкова.

"Увидим после сегодняшней тренировки, как он себя будет чувствовать. Все остальные игроки в порядке, готовятся к матчу", - сказал Ребров.

Напомним, что Цыганков прибыл в расположение сборной, однако СМИ писали, что он вряд ли примет участие в матче с БиГ, который состоится в четверг, 21 марта.