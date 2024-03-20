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Ребров накануне матча с Боснией рассказал о состоянии Цыганкова
Кроме Виктора, больше травмированных в сборной нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер
"Увидим после сегодняшней тренировки, как он себя будет чувствовать.
Все остальные игроки в порядке, готовятся к матчу", - сказал Ребров.
Напомним, что Цыганков прибыл в расположение сборной, однако СМИ писали, что он вряд ли примет участие в матче с БиГ, который состоится в четверг, 21 марта.
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