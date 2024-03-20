  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров накануне матча с Боснией рассказал о состоянии Цыганкова
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров накануне матча с Боснией рассказал о состоянии Цыганкова

Национальная сборная Украины

Кроме Виктора, больше травмированных в сборной нет

Ребров накануне матча с Боснией рассказал о состоянии Цыганкова

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказав о возможности участия в матче плей-офф отбора против Боснии и Герцеговины травмированного вингера "Жироны" Виктора Цаганкова.

"Увидим после сегодняшней тренировки, как он себя будет чувствовать.

Все остальные игроки в порядке, готовятся к матчу", - сказал Ребров.

Напомним, что Цыганков прибыл в расположение сборной, однако СМИ писали, что он вряд ли примет участие в матче с БиГ, который состоится в четверг, 21 марта.

По теме
yellow-arrow
Вратарский вопрос, травмы лидеров и надежды боснийцев. Анонс к плей-офф ЕВРО для сборной Украины
yellow-arrow
Меньше 50%. Компания Opta оценила шансы Украины на победу в матче с Боснией и Герцеговиной
yellow-arrow
Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
Сергей Ребров Украина Босния и Герцеговина Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости