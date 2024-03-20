Цыганков принял участие в тренировке сборной. ВИДЕО

Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед поединком плей-офф раунда отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Принял участие в тренировке и восстанавливающийся после травмы вингер "Жироны" Виктор Цыганков.

Впрочем, по короткому видео работы игрока, которое опубликовала УАФ, тяжело определить кондиции футболиста.

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что Виктор вряд ли примет участие в матче с БиГ, а главный тренер команды Сергей Ребров обтекаемо говорил, что будет смотреть на состояние Цыганкова ближе к матчу.

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Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.